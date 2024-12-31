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أنباء عن إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من نوع "MQ9 " فوق أجواء محافظة صعدة اليمنية (الميادين)
Lebanon 24
31-12-2024
|
15:43
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