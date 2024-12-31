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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: وثقنا وقوع ما لا يقل عن 136 غارة استهدفت 27 مستشفى على الأقل في قطاع غزة

Lebanon 24
31-12-2024 | 16:53
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