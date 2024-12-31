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الجيش الإسرائيلي: استخدمت هذه المنطقة عدة مرات لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
31-12-2024 | 18:00
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