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جرافة الاحتلال تشرع بتدمير البنية التحتية في شارع المدارس بمخيم بلاطة شرق نابلس

Lebanon 24
31-12-2024 | 18:29
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