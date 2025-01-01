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الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الايمان والثّلة المؤمنة ما يمكنها ان تصبح أقوى

Lebanon 24
01-01-2025 | 03:26
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