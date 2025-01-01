Advertisement

أخبار عاجلة

المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي: سوريا ملك لشعبها ولا شك أن من اعتدوا عليها سيجبرون على التراجع أمام قوة شبابها

Lebanon 24
01-01-2025 | 03:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرشد الإيراني: أميركا وإسرائيل ومن يقف معهما أحدثوا فوضى في سوريا ويتوهمون أنهم حققوا انتصارا هناك
lebanon 24
01/01/2025 17:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني علي خامنئي: ما حدث في سوريا نتيجة خطة أميركية إسرائيلية مشتركة
lebanon 24
01/01/2025 17:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني لدى العراق: موقفنا هو الحفاظ على سيادة سوريا ودحر الاحتلال منها
lebanon 24
01/01/2025 17:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني: بعد الأحداث الأخيرة بالمنطقة تصور البعض خطأ أن الدماء التي أريقت دفاعا عن المقدسات ذهبت سدى
lebanon 24
01/01/2025 17:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:29 | 2025-01-01
10:24 | 2025-01-01
10:23 | 2025-01-01
10:22 | 2025-01-01
10:08 | 2025-01-01
10:07 | 2025-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24