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الجيش الأردني: حرس الحدود أحبط تسلل مهربين على الحدود الشمالية وقتل عددا منهم

Lebanon 24
01-01-2025 | 04:01
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