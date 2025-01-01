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وزارة الصحة في غزة: مقتل 45553 فلسطينيا وإصابة 108379 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023

Lebanon 24
01-01-2025 | 05:44
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