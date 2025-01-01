Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر في وزارة الدفاع السورية لـ"الشرق": اتفقنا مع الوفد الأمني الاستخباراتي العراقي الذي زار دمشق قبل أيام على تعزيز التنسيق لمحاربة داعش وضبط أمن الحدود

Lebanon 24
01-01-2025 | 07:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة "سانا": الوفد العراقي بحث مع رئيس الإدارة السورية الجديدة الاحتياجات الأمنية للحدود العراقية
lebanon 24
01/01/2025 17:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية تعلن تصدي الدفاع الجوي لـ"طائرات مسيّرة معادية" فوق دمشق وإسقاط طائرتين دون إصابات أو خسائر مادية
lebanon 24
01/01/2025 17:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليمن.. غارات تستهدف "وزارة الدفاع" ومجمع العرضي الأمني (صور)
lebanon 24
01/01/2025 17:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي: ملتزمون بتعزيز التعاون مع العراق في ظل الوضع الحالي "المعقد" بالشرق الأوسط
lebanon 24
01/01/2025 17:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:33 | 2025-01-01
10:29 | 2025-01-01
10:24 | 2025-01-01
10:23 | 2025-01-01
10:22 | 2025-01-01
10:08 | 2025-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24