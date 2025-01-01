مصدر في وزارة الدفاع السورية لـ"الشرق": اتفقنا مع الوفد الأمني الاستخباراتي العراقي الذي زار دمشق قبل أيام على تعزيز التنسيق لمحاربة داعش وضبط أمن الحدود

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