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وسائل إعلام إسرائيلية: صدرت تعليمات قبل قليل لسكان مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان بالدخول إلى الملاجئ عقب الاشتباه بتحليق طائرات بدون طيار في الأجواء

Lebanon 24
01-01-2025 | 09:43
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