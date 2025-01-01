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الرئيس الإسرائيلي لسكان من غلاف غزة: لن نتعافى دون إعادة المختطفين في الحال

Lebanon 24
01-01-2025 | 11:35
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