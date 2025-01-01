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أسوشيتد برس عن مسؤول: رجال إنفاذ القانون اكتشفوا مسدسا وبندقية تشبه بنادق أرماليت بعد قيام سائق بقتل عشرة أشخاص فى نيوأورليانز

Lebanon 24
01-01-2025 | 12:43
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