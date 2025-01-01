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وسائل إعلام إسرائيلية: المدعية الرئيسية في محاكمة نتنياهو تقول إن استقالتها لا علاقة لها بملف نتنياهو القضائي
Lebanon 24
01-01-2025
|
13:37
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