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حماس: عملية الدهس التي وقعت على حاجز "حشمونائيم" غربي رام الله هي عمل بطولي ورد على استمرار اعتداءات ومجازر العدو بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي يمارس أبشع أشكال العدوان والجرائم

Lebanon 24
01-01-2025 | 14:36
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