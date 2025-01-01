حماس: عملية الدهس التي وقعت على حاجز "حشمونائيم" غربي رام الله هي عمل بطولي ورد على استمرار اعتداءات ومجازر العدو بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي يمارس أبشع أشكال العدوان والجرائم

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