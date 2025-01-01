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حماس: قرار وقف بث الجزيرة غير قانوني وجاء في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

Lebanon 24
01-01-2025 | 15:17
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