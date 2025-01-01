Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: وقف بث الجزيرة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخرا بهدف تعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
01-01-2025 | 15:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شبكة الجزيرة تعتبر قرار السلطة الفلسطينية محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة
lebanon 24
02/01/2025 01:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: عملية الدهس التي وقعت على حاجز "حشمونائيم" غربي رام الله هي عمل بطولي ورد على استمرار اعتداءات ومجازر العدو بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي يمارس أبشع أشكال العدوان والجرائم
lebanon 24
02/01/2025 01:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: سلوك السلطة في جنين يأتي في توقيت مشبوه تسعى فيه حكومة الاحتلال إلى ضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين
lebanon 24
02/01/2025 01:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: ندين حالات القتل التي تمت على أيدي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
02/01/2025 01:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:12 | 2025-01-01
18:08 | 2025-01-01
17:51 | 2025-01-01
17:48 | 2025-01-01
17:43 | 2025-01-01
17:42 | 2025-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24