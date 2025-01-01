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"جيروزاليم بوست" عن مصدرين مطلعين: ترامب يستعد لتكثيف العمليات ضد الحوثيين بمجرد تنصيبه

Lebanon 24
01-01-2025 | 18:12
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