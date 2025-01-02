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مسؤول أمني سوري: عمليات التمشيط في حمص تستهدف مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم

Lebanon 24
02-01-2025 | 01:48
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