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القوات الأميركية تبدأ إنشاء أول قاعدة لها داخل مدينة كوباني في سوريا (العربية)

Lebanon 24
02-01-2025 | 05:03
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