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الجيش الإسرائيلي: اغتلنا رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس حسام شهوان في خان يونس جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
02-01-2025 | 05:09
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