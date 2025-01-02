Advertisement

أخبار عاجلة

وزير التربية في الحكومة السورية الانتقالية: ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد في منهاج مادة التربية الإسلامية

Lebanon 24
02-01-2025 | 05:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية الانتقالية: لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من نظام الأسد وحلفائه
lebanon 24
02/01/2025 16:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية: ستكون هناك شراكات استراتيجية بيننا وبين أوكرانيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
lebanon 24
02/01/2025 16:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: ترقية وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية مرهف أبو قصرة إلى رتبة لواء
lebanon 24
02/01/2025 16:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة السورية في الأردن تحصي عدد الجوازات التي أصدرتها بعد سقوط نظام الأسد
lebanon 24
02/01/2025 16:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2025-01-02
09:09 | 2025-01-02
09:00 | 2025-01-02
08:48 | 2025-01-02
08:39 | 2025-01-02
08:38 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24