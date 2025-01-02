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شرطة نيويورك: إصابة 10 أشخاص بعد إطلاق مسلحين النار على مجموعة أشخاص في منطقة كوينز ولا شبهة إرهاب

Lebanon 24
02-01-2025 | 06:40
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