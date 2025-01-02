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قائد الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تنهار والمقاومة ستنتصر كما قال المرشد

Lebanon 24
02-01-2025 | 09:00
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