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وزير الدفاع السعودي: عقدت لقاء مثمرا مع وزير الخارجية وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات في الإدارة السورية الجديدة

Lebanon 24
02-01-2025 | 10:47
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