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صادق: لاستكمال تنفيذ ما اتُفق عليه في اتفاقية وقف اطلاق النار وتقديم شروحات عن الخروقات للبنانيين والاسراع في تسليم السلاح

Lebanon 24
02-01-2025 | 12:24
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