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وزير الخارجية الإيراني: لو لم تكن لدينا القدرة الصاروخية لما تفاوض أحد معنا

Lebanon 24
02-01-2025 | 12:38
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