وزير الخارجية السعودي يبحث مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة سبل دعم كل ما يساهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها

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