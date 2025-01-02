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وزير الخارجية السعودي يبحث مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة سبل دعم كل ما يساهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها

Lebanon 24
02-01-2025 | 12:53
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