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إعلام سوري: المناطق العسكرية المستهدفة شرق حلب تشمل معامل الدفاع في منطقة السفيرة

Lebanon 24
02-01-2025 | 16:18
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