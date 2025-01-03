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معاريف: تقدير للجيش الإسرائيلي بأن القتال في جباليا سيستمر لبضعة أيام أخرى

Lebanon 24
03-01-2025 | 01:15
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