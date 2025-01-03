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صحيفة معاريف: إصابة 3 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في دبابة من الكتيبة 52 أمس في جباليا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
03-01-2025 | 01:49
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