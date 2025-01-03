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ترامب: قلت مرات عديدة إن الإرهاب الإسلامي الراديكالي وأشكالا أخرى من جرائم العنف ستصبح سيئة للغاية في أميركا

Lebanon 24
03-01-2025 | 02:47
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