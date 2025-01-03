وزيرة الخارجية الألمانية: نعلم الانتماء الأيديولوجي لهيئة تحرير الشام وما فعلته في الماضي لكننا أيضا نسمع ونرى الرغبة في الاعتدال والتفاهم مع الأطراف المهمة الأخرى

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