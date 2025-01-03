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مندوب روسيا في الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة ترسل إشارات بأنها مهتمة باستمرار الوجود الروسي

Lebanon 24
03-01-2025 | 03:22
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