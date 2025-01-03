Advertisement

أخبار عاجلة

قناة أي 24 الإسرائيلية: من المتوقع إحضار مدير مستشفى كمال عدوان إلى جلسة استماع بشأن تمديد اعتقاله

Lebanon 24
03-01-2025 | 04:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قناة أي 24 الإسرائيلية: مدير مستشفى كمال عدوان محتجز لدى الجيش الإسرائيلي وموجود حاليا في معتقل سدي تيمان
lebanon 24
03/01/2025 13:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
العفو الدولية: قلقون بشدة على حالة مدير مستشفى كمال عدوان المحتجز لدى القوات الإسرائيلية ونطالب بالإفراج عنه
lebanon 24
03/01/2025 13:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى كمال عدوان للجزيرة: تدمير المعدات الطبية بعد تعرضها لإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية
lebanon 24
03/01/2025 13:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: قلقون بشكل عميق بشأن سلامة المرضى والطواقم بمستشفى كمال عدوان بسبب العمليات الإسرائيلية
lebanon 24
03/01/2025 13:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:12 | 2025-01-03
06:07 | 2025-01-03
05:59 | 2025-01-03
05:55 | 2025-01-03
05:43 | 2025-01-03
05:18 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24