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"بلومبرغ" عن وزيرة خارجية ألمانيا: نعلم خلفية هيئة تحرير الشام ولكن يجب ألا نضيع فرصة دعم السوريين في مفترق طرق
Lebanon 24
03-01-2025
|
05:04
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