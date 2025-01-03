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حماس: هجوم الاحتلال على المستشفى الإندونيسي استمرار لمخطط الإبادة والتهجير ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة

Lebanon 24
03-01-2025 | 05:55
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