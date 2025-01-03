Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": وصول تعزيزات للجيش عند الحدود اللبنانية - السورية حيث وقعت الإشتباكات مع سوريين

Lebanon 24
03-01-2025 | 06:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي صدق على زيادة الهجمات على الحدود السورية- اللبنانية لمنع إيران من دعم "حزب الله"
lebanon 24
03/01/2025 14:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف "بيك آب" على الحدود اللبنانية السورية
lebanon 24
03/01/2025 14:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": ثلاث إصابات خطيرة للجيش في اشتباكات مع مسلحين سوريين
lebanon 24
03/01/2025 14:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان يعيد نشر البيان المشترك لـ"القمة اللبنانية السورية في الـ2008"
lebanon 24
03/01/2025 14:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:43 | 2025-01-03
07:33 | 2025-01-03
07:13 | 2025-01-03
07:06 | 2025-01-03
07:06 | 2025-01-03
07:04 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24