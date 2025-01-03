وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني بعد زيارته السعودية: نقلنا رؤيتنا لتأسيس حكومة قائمة على الشراكة والكفاءة تشمل كافة المكونات السورية

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