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رئيس وزراء أوكرانيا: نعتزم إنتاج 3 آلاف صاروخ و30 ألف طائرة مسيّرة بعيدة المدى خلال العام الجاري
Lebanon 24
03-01-2025
|
08:28
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