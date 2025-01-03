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"لبنان 24": قوة اسرائيلية تقدمت من بلدة كفركلا باتجاه اطراف برج الملوك حيث وضعت اسلاكا معدنية قطعت بها الطريق ومن ثم غادرت

Lebanon 24
03-01-2025 | 09:01
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