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ممثلة أميركا في مجلس الأمن: يجب زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة في مواجهة الشتاء القارس

Lebanon 24
03-01-2025 | 11:08
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