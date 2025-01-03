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"يديعوت أحرنوت": الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدى حماس

Lebanon 24
03-01-2025 | 11:52
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