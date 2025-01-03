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منظمة الصحة العالمية: نحو 7% من سكان غزة استشهدوا أو أصيبوا بجراح منذ تشرين الاول 2023

Lebanon 24
03-01-2025 | 12:19
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