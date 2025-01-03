Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية بسام مولوي للعربية: نفتش كل من يمر عبر مطار بيروت حتى الدبلوماسيين

Lebanon 24
03-01-2025 | 12:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية بسام مولوي من المطار: جهاز أمن المطار مستمر بالإجراءات الأمنية المشددة ويقوم بجهد كبير لمكافحة كل تهديد
lebanon 24
04/01/2025 01:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما في حصل في مطار بيروت اليوم.. وزير الداخلية يكشف
lebanon 24
04/01/2025 01:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الماروني يلتقي وزير الداخلية بسام مولوي في بكركي
lebanon 24
04/01/2025 01:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام مولوي للحدث: نتطلع لخطة جديدة عربية لمضاعفة أهمية الأمن السيبراني
lebanon 24
04/01/2025 01:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:48 | 2025-01-03
18:44 | 2025-01-03
18:43 | 2025-01-03
18:28 | 2025-01-03
18:26 | 2025-01-03
17:52 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24