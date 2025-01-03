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كيربي: من المهم للشعب اللبناني أن يختار رئيسا ليكون صوتا يمثله وهذا أمر ضروري للأمن والاستقرار
Lebanon 24
03-01-2025
|
13:01
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