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يصل هوكشتاين يوم الاثنين الى بيروت في مهمة مزدوجة تتعلق بمراقبة مراحل تطبيق وقف اطلاق النار أولاً وبوقف إطلاق النيران السياسية على الرئيس في جلسة الخميس ثانياً (الجديد)

Lebanon 24
03-01-2025 | 13:07
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