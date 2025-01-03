يصل هوكشتاين يوم الاثنين الى بيروت في مهمة مزدوجة تتعلق بمراقبة مراحل تطبيق وقف اطلاق النار أولاً وبوقف إطلاق النيران السياسية على الرئيس في جلسة الخميس ثانياً (الجديد)

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