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المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية للجزيرة: إسرائيل تهدف إلى تدمير مجموعة سكانية عبر جرائم شتى

Lebanon 24
03-01-2025 | 13:17
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