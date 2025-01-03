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البنتاغون: لا توجد أي خطط أو نوايا حاليا لإنشاء قاعدة عسكرية أميركية في كوباني (عين العرب) شمال غربي سوريا

Lebanon 24
03-01-2025 | 13:23
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