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الشرع للرئيس ميقاتي: الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدُّد ما حصل

Lebanon 24
03-01-2025 | 15:03
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