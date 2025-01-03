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أكسيوس: المرحلة الأولى من "اتفاق غزة" قد تتضمن وقف إطلاق النار لفترة تتراوح بين 9 و7 أسابيع

Lebanon 24
03-01-2025 | 15:41
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